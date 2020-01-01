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Зарплаты по профессиям Средняя зарплата автомеханика: в России и за границей Автомеханик – человек, который никогда не останется без работы. По статистике одна из трех семей имеет транспортное средство. А в...

Зарплаты по профессиям Зарплата дальнобойщиков по всему миру: Россия, Германия, США🚚 Водитель является востребованной и популярной профессией. Сюда же включаются и дальнобойщики, но зарплата сильно варьируется в зависимости от страны, где...

Зарплаты известных людей Oxxxymiron: рэпер-миллионер с оксфордским образованием 👨‍🎤 Многие звезды шоу-бизнеса стараются по максимуму использовать свою известность, и Oxxxymiron тому не исключение. Обретя популярность, он создал собственный бренд...

Зарплаты известных людей Ольга Бузова: как сделать из своего имени бренд и зарабатывать миллионы 🎭 Девушкам в современном мире тяжело зарабатывать на жизнь. Однако бывшая участница популярного шоу Дом 2 доказала, что нет ничего невозможного,...