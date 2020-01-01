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Автомеханик – человек, который никогда не останется без работы. По статистике одна из трех семей имеет транспортное средство. А в...
Водитель является востребованной и популярной профессией. Сюда же включаются и дальнобойщики, но зарплата сильно варьируется в зависимости от страны, где...
Многие звезды шоу-бизнеса стараются по максимуму использовать свою известность, и Oxxxymiron тому не исключение. Обретя популярность, он создал собственный бренд...
У всего мира Ангела Меркель ассоциируется с железной волей, характером и стойкостью, которая способна свершать дела мирового масштаба. Удивительная женщина,...
Девушкам в современном мире тяжело зарабатывать на жизнь. Однако бывшая участница популярного шоу Дом 2 доказала, что нет ничего невозможного,...
Приличное число отечественных олигархов связаны с металлургией. Владимир Лисин, состояние которого в 2019 году вывело его на 2 строчку рейтинга...
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